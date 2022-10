Topul mașinilor europene pe care abia așteptăm să le vedem pe străzi în anul 2023

Încă două luni și ne luăm la revedere și de la acest an. A fost un an bun pentru industria automobilelor, mai bun cel puțin decât 2020 și 2021, dar 2023 se anunță un an excelent. Noi am selectat deja o mulțime de modele de automobile europene pe care abia așteptăm să le vedem pe străzile și autostrăzile de pretutindeni.

Alfa Romeo Giulia Sedanurile sport europene sunt cunoscute pentru dinamica lor de condus satisfăcătoare, iar Alfa Romeo Giulia este o mașină pe care nu ai cum să n-o iubești. Nu prea vei vedea câte un astfel de exemplar la fiecare colț de stradă, dar dacă ai ocazia să-ți treacă unul prin fața ochilor, cu siguranță nu-l vei rata. Alfa Romeo Giulia este un vehicul cu 5 locuri disponibil în 5 niveluri de echipare. Cel mai popular model este Veloce RWD, cu un motor I4 Turbo de 2,0 litri și cu tracțiune pe roțile din spate.

Maserati Ghibli Maserati Ghibli este o mașină creată strict cu gândul la șofer. Acest automobil ridică șoferul pe un piedestal și îl răsfață cu zgomotul roților sale pe pietriș, o dinamică de manevrare excelentă și linii fluide, care îi oferă un aspect foarte grațios. Look-ul lui Maserati Ghibli a fost reîmprospătat recent și interiorul său luxos este acum demn de un vehicul de lux din clasa sa. Maserati Ghibli este un vehicul cu 5 locuri, disponibil în 4 niveluri de echipare, dintre care cel mai popular este Modena Q4, cu un motor V6 Turbo de 3,0 litri și tracțiune integrală.

BMW Seria 7 Cel mai mare și mai luxos sedan de la BMW va căpăta un look complet nou în anul 2023. Noua Seria 7 are un stil îndrăzneț, un interior luxos și, mai nou, două opțiuni de propulsie: pe benzină sau electrică. Modelele pe benzină sunt disponibile în variante de motor cu șase și opt cilindri, în timp ce noul BMW i7 utilizează un acumulator de 101,7 kilowați-oră. Atât Seria 7 pe gaz, cât și i7 produc până la 536 de cai putere.

BMW XM BMW a debutat anul trecut conceptul XM cu un stil sălbatic și un grup motopropulsor hibrid plug-in capabil să dezvolte până la 750 de cai putere. Acum, acest concept va deveni realitate, o realitate la îndemâna oricui, mai ales a șoferilor care iubesc acest brand. Versiunea de lansare va avea 644 CP și 650 lb-ft, în timp ce versiunea de 750 CP este așteptată mai târziu în 2023. Nu se vorbește încă despre prețuri, așa că nu prea știm la ce să ne așteptăm.

Ferrari Purosangue Primul SUV Ferrari este aici. Purosangue are un motor V12 de 6,5 litri cu aspirație naturală, care îi oferă 715 cai putere – cea mai mare putere de care a fost capabil vreodată un automobil cu aspirație naturală din gama Ferrari până în prezent. Noul Ferrari Purosangue va intra pe piață la sfârșitul acestui an, iar prețul său va fi unul care va lăsa pe mulți cu gura căscată.

Mercedes-Benz EQE SUV Odată cu introducerea SUV-ului Mercedes-Benz EQS, SUV-ul EQE, ceva mai modest ca dimensiuni, se va alătura gamei mai târziu, în acest an. Modelul de bază va avea o putere de 288 de cai putere, în timp ce o versiune AMG ar putea produce până la 671 de cai putere, conform specificațiilor producătorului.

Polestar 3 Polestar își extinde gama cu încă un automobil de excepție. Noul Polestar 3 va fi primul crossover electric al mărcii, alăturându-se actualului sedan Polestar 2. Polestar 3 ar trebui să împrumute elemente de la cel de-al doilea sedan lansat de această companie. inclusiv motorizarea. Dar nu vom ști toate detaliile până când EV-ul va fi pus în vânzare mai târziu în acest an.

