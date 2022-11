Cele mai performante automobile născute în țara amorului

Franța… femei cochete, vin bun, pâine ca nicăieri în întreaga lume, declarații de dragoste, mașini… Da! Nu am făcut nicio greșeală când am scris aceste rânduri. Chiar dacă nu se bucură de la fel de multă apreciere precum germanii sau italienii, francezii se pricep cu adevărat la mașini, iar creațiile lor au ajuns de multe ori și pe pistele de curse și chiar au obținut rezultate notabile.

Știai că majoritatea piloților buni de curse sunt francezi? Sau că tehnologia din industria automobilelor de care dispun francezii poate concura oricând cu cea germană, italiană, americană sau japoneză? Chiar dacă nu se străduiesc să fabrice cele mai rapide mașini de pe piață, francezii au și resursele și cunoștințele necesare pentru a impresiona întreaga lume și din acest punct de vedere, nu numai când vine vorba de romantism.

Cu alte cuvinte, francezii chiar au potențial și ca să demonstrăm acest lucru, am întocmit în acest articol o listă cu câteva din cele mai notabile creații ale lor. Citește-o până la capăt și studiaz-o cu atenție, iar dacă te tentează vreuna din propunerile noastre, intră pe cauțimașină.ro și dă-ți întâlnire cu exemplarul preferat alegând din colecția noastră impresionantă de anunțuri cu mașini noi și second hand.

2. Bugatti Type 51

Oricine știe câte ceva despre Jay Leno, probabil că a auzit și despre vasta sa colecție de mașini. Leno deține mai multe frumuseți, printre care se numără și Bugatti Type 51. În comparație cu renumitul Type 35, Type 51 este mai puțin proeminent. Cu toate acestea, s-a dovedit un succesor valoros al unei mașini de curse legendare.

Ce are în plus Type 51 în comparație cu Type 35 nu a fost simplu: un motor cu dublu arbore cu came. Această schimbare a oferit un avantaj enorm automobilului Type 51 pe pistă. Type 51 este o mașină perfectă pentru a ilustra condiția raliurilor din perioada lansării sale. Este păcat doar că trebuie să fii la fel de bogat ca domnul Leno pentru a-ți permite una.