Topul celor mai frumoase mașini europene disponibile pe piață în anul 2022

Te visezi mereu la volanul unei mașini frumoase, elegante și rafinate, de preferat europeană? Și nouă, celor de la cauțimașină.ro ne plac mult mașinile europene deosebite, așa că am întocmit imediat special pentru tine un top al celor mai frumoase mașini de la noi, pe care poți să le cumperi în 2022.

Alfa Romeo GIulia Quadrifoglio

Giulia este o tipă bine, care arată fantastic cu boticul său ascuțit, ascuns sub scutul emblematic de la Alfa Romeo. În plus, și restul mașinii este excelent. Acest sedan sport este foarte bine proporționat, are o capotă înaltă și o cabină puțin trasă înapoi spre roțile din spate. Prezintă, de asemenea, o detalii și accesorii deosebit de atrăgătoare. Pentru Giulia Quadrifoglio, cu performanțe excepționale, Alfa Romeo nu face compromisuri la niciun capitol. Așa că, dacă îți dorești o mașină perfectă din toate punctele de vedere, aceasta este cea mai bună variantă.