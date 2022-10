Cele mai bune motoare auto lansate pe piață din 1999 și până în ziua de azi

Tu la ce te uiți atunci când vrei să cumperi o mașină nouă? Aspectul este bineînțeles o caracteristică foarte importantă, la fel și spațiul din interior. Dar la fel de multă atenție merită și motorul. De fapt, poate chiar mai multă pentru că el determină consumul de combustibil și este și un factor important în ceea ce privește siguranță.

Este greu să spui care este cel mai bun motor auto creat vreodată pentru că sunt foarte multe aspecte de luat în calcul, dar cauțimașină.ro a întocmit un top cu câteva din cele mai promițătoare motoare, motoare care, dacă se găsesc sub capota mașinii în care vrei să investești, ai un motiv în plus, bine întemeiat, ca s-o cumperi.

Ne vom concentra în continuare doar pe mașinile europene pentru că sunt preferatele noastre, dar există bineînțeles și alte sisteme demne de menționat de la alte companii.

Motorul TwinAir de la Fiat

Acest motor a fost creat de compania italiană Fiat Powertrain Technologies și face parte din familia motoarelor mici pe benzină. În perioada anilor 2010-2011 a fost produs de Fiat Powertrain Technologies, urmând ca Fiat Group Automobiles să preia ștafeta în următorii trei ani, iar din 2014 încoace, FCA Italia denumită și SGE.

Până acum acest motor a fost folosit pentru Fiat 500, Fiat Panda, Fiat Punto, Fiat 500L, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo MiTo și Chrysler 200C EV - mașină concept, dar cu siguranță vor mai urma și alte modele care îl vor purta sub capotă.

Motorul Valvetronic de la BMW

Sistemul Valvetronic se regăsește la automobilele BMW din Seria 3, E46, E90 și E87. El este un motor cu distribuție variabilă, destul de vanitos, dotat cu o axă de admisie suplimentară, acționată electric de un motor electric. Până acum au fost lansate două generații, iar principala piesă din componența acestora este o cea de-a treia axă suprapusă celei de admisie care are rolul de a acționa această axă astfel încât să schimbe unghiul de deschidere al supapelor de admisie.

Unii proprietari de mașini BMW dotate cu acest tip de motor au acuzat probleme precum: consum mărit de combustibil în mediul urban, consum mare de ulei spre diferență de alte motoare sau uzură prematură la nivelul ambreiajului. Dar chiar și așa, problemele de acest tip sunt destul de rare și Valvetronic a ajuns să fie considerat unul din cele mai fiabile tipuri de motoare create de BMW.

Motorul TwinPower Turbo de la BMW

Tot BMW a creat și TwinPower Turbo, un motor care se bazează pe tehnologia twin-scroll, regăsită atât în motoarele pe benzină, cât și cele diesel de la acest brand. Această tehnologie inovatoare de turboalimentare a dat undă verde și pentru reducerea dimensiunilor, putând astfel înlocui grupul de 6 cilindri în linie cu 4 cilindri superiori din punct de vedere al puterii de răspuns și tracțiune.

BMW TwinPower Turbo oferă multe beneficii, automobilelor pentru care este folosit cum ar fi: reducerea consumului de combustibil, dar și volumul de emisii CO2, datorită procesului îmbunătățit și eficient de recirculare a gazului. Acest motor revoluționar a fost folosit pentru prima oară în anul 2011, când producătorul german de mașini a lansat BMW X1, varianta xDrive28i.

TSI de la Volswagen

Motorul TSI creat de compania germană Volkswagen a câștigat de mai multe ori titlul motorul anului. Juriul care i-a acordat acest titlu a fost impresionat de inteligența și superputerea sa, în ciuda dimensiunilor foarte modeste.

Categoriile la care a reușit să impresioneze de fiecare dată sunt:

Cel mai bun motor de 1.4 litri

Cel mai bun motor nou

Cel mai verde motor

Motorul anului

Acest motor cu patru cilindri supraalimentat și turbo, similar cu cel al vechiului VW Polo GTI, este lăudat în toate colțurile internetului și dacă ai ocazia să cumperi o mașină echipată cu el, să știi că faci o alegere excelentă.

V8 de la Ferrrari

Doamnelor și domnilor, cel mai bun motor din ultimii 20 de ani este o capodoperă cu turbocompresor creată de Ferrari. Sub diferite forme, această unitate twin-turbo de 3,9 litri echipează toate mașinile Ferrari cu motor V8, iar cea mai nebună combinație de putere și personalitate se regăsește sub capota automobilului Ferrari 488 Pista.